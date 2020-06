Dani Alves, defesa de 37 anos do São Paulo, foi o convidado do último programa do streamer espanhol Ibai Llanos e abordou vários assuntos, entre eles a ejaculação precoce. O jogador diz que não entende por que razão se espera que os homens "tenham sexo por duas horas".





"As pessoas criam traumas nos rapazes com a ejaculação precoce. Se estou apaixonado por uma pessoa, por que razão vou esperar tanto? É deixar fluir. Há quem diga que é preciso aguentar duas horas, mas não é preciso criar traumas, há que fazer coisas boas", explicou o jogador."Defendo os homens que têm uma ejaculação precoce se a outra pessoa for desejável", acrescentou.