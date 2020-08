Não está a correr nada bem a vida amorosa de Danica Patrick, agora que terminou uma relação de dois anos com Aaron Rodgers, ‘quarterback’ dos Green Bay Packers. A ex-piloto da NASCAR foi gozada no Instagram por um dos seus seguidores, afirmando que, aos 38 anos de idade, não terá hipóteses em conseguir um homem com aquele nível.





Os insultos foram de tal monta que ela própria denunciou o “brincalhão” junto dos fãs, convidando-os a ignorar aquele tipo de provocação.