E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Danica Patrick removeu na última semana os implantes que tinha colocado no peito há oito anos. A ex-piloto da IndyCar Series explica que tudo se deveu à síndroma de implante mamário de que sofre, acreditando que estava a ser envenenada. No Instagram tem dado conta da evolução da operação, e aconselha as raparigas a não recorrerem a essa cirurgia.