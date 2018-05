Continuar a ler

Muito se especulou se Craig, de 50 anos, voltaria a vestir o smoking do agente secreto, já que o realizador dos dois últimos episódios da saga, Sam Mendes, havia dito: "O próximo 007 não será quem vocês estão à espera". Foram então avançados vários nomes para o agente secreto. Entre os mais sonantes estavam o de Idris Elba (o primeiro James Bond de origem africana) ou Tim Hiddleston. Surgiram mesmo rumores de que o womanizer cederia o seu lugar de 007 a uma mulher.No Verão do ano passado, o New York Times avançava que o novo filme do agente do MI6 ainda Daniel Craig como protagonista e o próprio actor confirmou-o em Agosto, apesar de anteriormente ter dito que preferia "cortar os pulsos" a voltar a interpretar o espião.Já Boyle, é um realizador aclamado que venceu um Óscar de Melhor Realizador pelo seu filme de 2008, Quem quer ser Bilionário?, e que realizou filmes como 127 Horas. Mas o seu nome está mais associado com as duas versões de Trainspotting, a última das quais saída em 2017.O filme que tem a personagem James Bond como protagonista começará a ser produzido em Dezembro deste ano; as primeiras filmagens serão feitas nos estúdios Pinewood, no Reino Unido. O filme será lançado no último trimestre do próximo ano: na Grã-Bretanha estreia em Outubro de 2019 e nos Estados Unidos a 8 de Novembro. Ainda não há data anunciada para Portugal.: Diogo Barreito/ Sábado