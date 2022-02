Daniela Ospina “abençoa” namoro de ex-marido

Separados há cinco anos, Daniela Ospina e o jogador colombiano James Rodríguez continuam a dar que falar. A modelo e empresária colombiana terá reencontrado o amor ao lado do ator Gabriel Coronel. Enquanto isso, crescem as suspeitas de que o médio do Al-Rayyan, do Qatar, vive um romance com Karol G. Ospina mostrou fair play ao colocar um ‘like’ numa notícia sobre a relação do ex- FC Porto e Karol, provando ter ultrapassado definitivamente o antigo amor.