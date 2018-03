James Rodríguez e Daniela Ospina estiveram juntos durante seis anos, eram um dos casais mais acarinhados do mundo do futebol mas, no ano passado, desiludiram os fãs ao oficializarem a separação. Desde então, não há um dia em que a empresária não recorde o jogador do Bayern Munique do que perdeu, ao publicar fotografias muito sensuais e ousadas. Há até quem garanta que o craque não resistiu aos encantos da bela colombiana, com quem tem uma filha, e tenha voltado para os seus braços. Mas, para já, nas redes sociais de Daniela não há fotos apaixonadas, mas apenas estas imagens sensuais!