Daniella Chavez faz entrar a beleza no futebol

Daniella Chavez entrou, em definitivo, no mundo do futebol… e logo como dona de um clube. A modelo da ‘Playboy’ mexicana, que em 2015 revelou que teve um caso com Cristiano Ronaldo, comprou o Rancagua Sur Sports Club, equipa da sua cidade natal a militar na terceira divisão chilena. Os adeptos já saudaram a chegada da empresária e acreditam que a sua beleza e sensualidade serão decisivas nesta nova e ambiciosa etapa do clube. Agora, falta chegar ao escalão principal do futebol do Chile.