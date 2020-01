Daniella Chávez sabe atrair os fãs

O nome de Daniella Chávez diz alguma coisa ao nosso leitor. Pois saiba que esta modelo, embora nascida do Chile, é uma ferrenha adepta do Real Madrid. Não sabemos se será por causa disso que a beldade tem mais de 12,6 milhões de seguidores no Instagram, mas a rapariga é conhecida pelas fotografias ousadas, com muitas delas a mostrar como veio ao mundo. Talvez tenha sido por isso que a ‘Playboy’ mexicana a convidou para ser uma ‘coelhinha’...