O defesa do Bayern Munique tem contado com o apoio especial da companheira enquanto negoceia com vários clubes, na expectativa de mudar-se no próximo verão. Shalimar Heppner, de 26 anos, e David estão juntos há três anos e têm um filho. Modelo e relações públicas, a jovem tornou-se conhecida devido ao sucesso do pai, o famoso chef Frank Heppner, cuja alcunha é ‘Gordon Ramsay alemão’.