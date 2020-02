David Ayres cumpre desejo aos 42 anos!

David Ayres é sinónimo de coragem. Terceiro guarda-redes de hóquei no gelo dos Toronto Marlies (a formação secundária dos Toronto Maple Leafs), viu no sábado ser-lhe oferecida a defesa da baliza... dos adversários Carolina Hurricanes. A equipa norte-americana ficou sem os seus dois guardiões e o anfitrião ‘emprestou-lhes’ o seu. Foi a única vez em que David Ayres jogou na liga principal, um sonho cumprido aos 42 anos, depois de um transplante dos rins, em 2004, o ter atirado para os escritórios do clube.