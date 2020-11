O antigo jogador de futebol é um pai dedicado. Desta vez, Beckham surpreendeu os fãs ao partilhar um momento especial com a filha mais nova, Harper Seven. Através das suas redes sociais, mostrou que esteve a fazer bolachas com a menina. "Começa a parecer uma chef de Natal", escreveu na legenda do vídeo em que ambos surgem a decorar bolachas natalícias.