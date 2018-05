Ainda à espera de saber se irá fazer parte dos planos do Chelsea para a próxima época da Liga inglesa, David Luiz revela-se bem descontraído nas férias que está a passar nos Emirados Árabes Unidos. Acompanhado pelos filhos, o defesa brasileiro partilhou várias fotografias no Instagram a praticar acrobacias radicais nas águas do Golfo Pérsico. Recorde-se que o jogador canarinho não foi convocado para a seleção brasileira que irá tentar conquistar na Rússia o sexto Mundial de futebol. O último título foi ganho pelo Brasil em 2002, no Mundial organizado pela Coreia do Sul e pelo Japão.