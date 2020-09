Dayane Mello 'promete' bola vermelha por andar nua

Promete ser escaldante o ‘Big Brother VIP’ que arrancou há dias em Itália. Dayane Mello, uma das concorrentes do ‘reality show’, já afirmou que vai andar nua pela casa mais vigiada do país. Enok Balotelli, irmão do polémico Mario, já veio dizer que, para ele, não há qualquer problema. E, segundo Mario Balotelli, o primeiro casal já está formado: o irmão com a modelo brasileira, numa edição com todos os motivos para haver bolinha vermelha no canto do ecrã da televisão.