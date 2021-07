Daylon Muenzner intrépida

Daylon Muenzner sabe bem como lançar o caos nas redes sociais com fotografias delirantemente sensuais.





A modelo tem uma enorme paixão pelo mar ou não praticasse ela surf nas enormes ondas que banham o Havai, onde está estabelecida. E, quando o caminho está livre, nada melhor do que subir para cima de um ‘skate’ e descer sem receios as ruas inclinadas do bairro onde mora como uma profissional.A destreza é tal que quase faz esquecer as formas magníficas do corpo que ostenta no Instagram.