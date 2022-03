Débora Venâncio e o Dia da Mulher: «Têm sido anos de superação e progressão»

Débora Venâncio, capitã da equipa de futsal feminina do Sporting, reflete sobre a importância do Dia da Mulher."Os últimos anos/décadas têm sido anos de superação e progressão da mulher no desporto e da sua imagem perante a sociedade. A típica frase 'este desporto é para homens' tem sido sucessivamente derrubada por mulheres resilientes que fogem ao dito 'normal' e demonstram todos os dias que somos o que queremos ser e chegamos onde a nossa vontade e ambição quer chegar", começou por referir, numa mensagem enviada a"O reconhecimento dos nossos triunfos infelizmente ainda é reduzido e sempre subvalorizado, o país pára para comemorar uma vitória no desporto masculino e muitas vezes passa ao lado quando semelhante acontece com o desporto feminino, mudar mentalidades e visões cabe, aos media no curto prazo para destacar os êxitos de maneira equitativa, às escolas, aos pais e aos clubes formadores que devem educarem as nossas crianças para que no futuro não seja só destacado o êxito do homem ou só da mulher mas do desporto por igual, porque as conquistas desportistas devem ser reconhecidas com o mesmo destaque independentemente do género", sugeriu a jogadora de futsal, de 27 anos, destacando o papel do Sporting."Quanto a mim tenho a sorte de representar um clube que tem feito esse trabalho de apostar no desporto feminino e que nos tem aberto algumas portas para sermos reconhecidas", concluiu Débora Venâncio.