Declaração apaixonada a Bernardo Silva

Bernardo Silva foi surpreendido com uma declaração de amor da namorada, Inês Degener Tomaz.





O casal completou no fim de semana um ano de união e a data foi assinalada nas redes sociais. "Fazes-me sentir a pessoa mais sortuda e feliz do Mundo. Um ano de nós", escreveu a modelo, na legenda de um vídeo com imagens do aniversário da relação. O craque do Manchester City ficou rendido e respondeu-lhe com um coração vermelho.