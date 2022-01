E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A apresentadora da SIC continua a mostrar publicamente toda a sua paixão por César Peixoto, com quem namora há 12 anos. Diana publicou vários retratos de momentos amorosos com o noivo, atual treinador do Paços de Ferreira. O casal tem uma filha, Pilar, de 10 anos.