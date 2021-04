"Perdi-me no caminho até ti e em ti encontrei o meu caminho". Foi com esta frase dedicada a Daniele De Rossi, treinador adjunto da seleção italiana, que a atriz Sarah Felberhaum emocionou os seus seguidores nas redes sociais. Recorde-se que Daniele De Rossi está internado desde quinta-feira à tarde num hospital romano, com complicações respiratórias decorrentes da Covid-19.