Dele Alli 'apanhado' a beijar a filha mais velha de Guardiola num bar

Dele Alli, jogador do Tottenham que ficou sem namorada em fevereiro, por causa do Fortnite, foi apanhado a beijar a filha de Pep Guardiola num bar em Londres, avança o jornal 'The Sun'.





O médio inglês, de 25 anos, esteve com María, a filha mais velha do treinador do Manchester City, no bar 'Cloud 9'.Ao que parece María, de 20 anos, e o futebolista conheceram-se no mês de abril.Segundo uma pessoa que se encontrava numa mesa perto do casal contou ao jornal inglês, "o Dele e a María não pareciam ter nenhuma preocupação com o mundo. Não se importaram com o facto de poderem ser vistos a beijar-se em frente à cabina do DJ".María terá contado aos amigos o encontro com Dele Alli, adiantando que são "apenas amigos".