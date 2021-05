A deputada do Partido Democrático italiano mostrou-se muito entusiasmada com a chegada de José Mourinho como treinador da sua equipa favorita, a Roma. Quando questionada se preferia sair com o técnico português ou com o primeiro-ministro de Itália, Mario Draghi, Debora Serracchiani respondeu: "Já conheci Draghi, Mourinho ainda não, por isso escolho-o a ele."