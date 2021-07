Depois de ter defendido as cores nacionais no Euro’2020 – com a saída nos oitavos de final, frente à Bélgica -, Rúben Dias e a namorada, April Ivy, rumaram a Mykonos, Grécia, para umas merecidas férias.





A cantora exibiu um provocante biquíni vermelho e o central português não ficou indiferente, tendo deixado um coração na publicação da namorada. Rúben e April assumiram publicamente a relação no final de 2018.