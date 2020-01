Di María dedica-se às tatuagens

Conhecido pelas inúmeras tatuagens espalhadas por várias partes do corpo, o jogador do Paris Saint-Germain está agora dedicado a tatuar alguns admiradores. Di María tem recorrido às redes sociais para partilhar os vários desenhos dos seus ‘clientes’, que ficaram satisfeitos com as suas propostas como tatuador. Até o amigo próximo Artur, conhecido por tatuar Mauro Icardi ou Lautaro Martínez, confiou no craque argentino e não saiu desapontado. Estará a apostar o atleta numa nova área profissional?