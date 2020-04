Dia de 'soltura' para Cristiano Ronaldo e Georgina no jardim de casa

Nada como apreciar, com os filhos, uma deslumbrante vista sobre o mar da Madeira. "Momentos", comentou Cristiano Ronaldo na fotografia que ontem publicou no Instagram, acompanhado pela pequenina Alana Martina na casa de férias onde a família está em retiro devido à Covid-19. Georgina Rodríguez também publicou, horas antes, um retrato com os gémeos Eva e Mateo em pose para a fotografia. "Os sonhos não desaparecem se as pessoas não os abandonarem", escreveu a companheira de CR7.