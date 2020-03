Diana Baía Pinto está radiante: grávida pela primeira vez, a filha do ex-internacional luso João Pinto já sabe o sexo do bebé, fruto da relação que mantém há três anos com Ricardo Menezes.





"A ansiedade era muita mas finalmente temos a confirmação: vem aí um menino!", escreveu a orgulhosa futura mamã, a acompanhar a fotografia que publicou no Instagram. "Estamos mais do que preparados para partilharmos com ele todo o amor que vai aqui dentro."