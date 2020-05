Diana Chaves aquece redes sociais

A atriz e apresentadora da SIC mostrou-se em biquíni nas redes sociais, aproveitando o calor do fim de semana e o desconfinamento. E rapidamente a namorada de César Peixoto foi alvo de inúmeros elogios à sua boa forma. Diana Chaves, que tem uma filha com o ex-futebolista e atual treinador, é uma eterna apaixonada por água e piscina: afinal, foi atleta federada em natação. Agora ‘nada’ no pequeno ecrã e com muito sucesso.