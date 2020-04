Diana Chaves de coração cheio

A quarentena não podia estar a correr melhor para a companheira de César Peixoto, que desde que entrou em isolamento social com o técnico e a filha de ambos, Pilar, tem aproveitado ao máximo o tempo com os dois. César costuma estar longe da estrela da SIC e da menina devido aos treinos do Chaves. Graças à pandemia mundial, Diana conseguiu aquilo que há muito desejava: ter o coração cheio. As partilhas da família têm sido regulares através das redes sociais.