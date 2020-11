Diana Monteiro em forma

Diana Monteiro mostra-se adepta de um estilo de vida saudável. A atriz e cantora, de 37 anos, revela ter passado o período de confinamento a treinar e que por isso conseguiu alcançar a sua "melhor forma de sempre". A verdade é que as imagens não a deixam mentir e os resultados estão bem à vista. O corpo invejável e as curvas escaldantes da ex-moranguita não ficam indiferentes a quem olha, e os fãs não se poupam a elogios à atriz. Diana Monteiro continua solteira, após o fim do romance de cinco anos com o fotógrafo José Ferreira.