Diego Simeone e Carla Pereyra reinventam a vida em família

Diego Simeone e Carla Pereyra souberam adaptar-se às semanas de quarentena a que se viram obrigados na capital espanhola. Como explicou a mulher do treinador do Atlético Madrid numa entrevista recente: "Conseguimos adaptar-nos, porque estamos cientes do que está a acontecer; tentamos levar a vida da melhor maneira possível". As tarefas caseiras foram divididas entre ambos e estabeleceram horários fixos para que todos pudessem estudar, fazer ginástica ou ver um filme na televisão… em tudo sem discussões!