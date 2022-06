E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nada como uma partida de xadrez com o filho Giovanni para manter o cérebro ligado nas férias. Pena são os erros visíveis na fotografia, como assinalaram os internautas no Instagram de Diego Simeone. O tabuleiro estava ao contrário, e o treinador do Atlético de Madrid estava a jogar sem rei… como se ele fosse "necessário" para ganhar o jogo!