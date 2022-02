E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Diletta Leotta lembrou no Instagram, que o Dia dos Namorados está mesmo ao virar da esquina. E, para incentivar os seus seguidores a mostrarem carinho pelas suas caras-metade, mostrou a sua destreza com uma bola de futebol. "Boa sorte a todos", escreveu a apresentadora desportiva do canal DAZN.