Diogo Costa celebra o 'triplete': «A família vai aumentar»

Depois de ter celebrado a conquista do campeonato e da Taça de Portugal, o guarda-redes do FC Porto, Diogo Costa, tem mais um motivo para sorrir e fez questão de o partilhar nas redes sociais: "O nosso maior sonho começa agora, a família vai aumentar."Diogo Costa e a namorada, Catarina Machado, vão ser mais pela primeira vez e vários jogadores do FC Porto já deixaram mensagens de parabéns na caixa de comentários das contas do casal. "Parabéns menino, felicidades à família", escreveu, por exemplo, Otávio.E até André Villas-Boas deixou uma mensagem ao guarda-redes do FC Porto: "Parabéns Diogo. Sejam felizes. Que corra tudo bem durante a gravidez."