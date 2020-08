Ainda com o futuro profissional por definir, Diogo Dalot aproveitou os dias de férias para namorar. O jogador elegeu a região do Algarve para alguns dias de descanso ao lado da namorada, Cláudia Pinto Lopes. Nas redes sociais fez questão de assinalar o momento com uma fotografia no barco a assistir ao pôr do sol.