Discussão no controlo do aeroporto marca saída de Cristiano Ronaldo de Menorca

Cristiano Ronaldo passou apenas um dia em Menorca, mas a sua curta estadia naquela ilha espanhola acabou por ficar marcada por um pequeno incidente à saída, no aeroporto da ilha. De acordo com o jornal 'Menorca', no momento em que a comitiva do avançado português se preparava para passar pelo controlo de segurança na área VIP daquele espaço ter-se-á gerado uma "forte discussão" a envolver um dos seguranças de CR7 e as autoridades aeroportuárias, que levou mesmo à intervenção da Guardia Civil.Segundo o jornal, que relata fontes do aeroporto, tudo sucedeu quando um dos guarda-costas do avançado passou pelo dispositivo de controlo e fez soar o alarme. Em causa estava uma proteção que este tinha no dedo, mas como naquele momento era uma mulher que estava no local para fazer o controlo, esta pediu para esperar pela chegada de um homem, de forma a fazer uma revista.O elemento da equipa de CR7 não terá gostado, "subiu o tom de voz, gesticulando violentamente", antes de passar o controlo sem a correspondente revisão corporal, mesmo advertido pelos funcionários de que a Guardia Civil seria chamada. À chegada das autoridades, a situação acabou por ficar rapidamente sanada e o avião particular de Cristiano Ronaldo acabou por partir com um atraso de meia hora. De acordo com o jornal 'Menorca', Cristiano "observou toda a cena, sem participar, com cara de poucos amigos".