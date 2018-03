A viver um novo período na sua vida pessoal, Yannick Djaló parece ter encontrado, literalmente, a sua cara-metade. O jogador do V. Setúbal, que no último Dia dos Namorados anunciou o novo romance, até já partilha o mesmo penteado com Daisy Gonçalves. Recorde-se que Djaló se encontra atualmente a recuperar de uma grave lesão. Nada que o amor não ajude a curar…