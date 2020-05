Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, partilhou uma foto no Instagram com aquilo que designou terem sido "os psicólogos" da sua infância.





Na foto vê-se um fio elétrico, um cinto, um chinelo, um ramo e uma vassoura. "Hoje eu encontrei os meus psicólogos da infância! (Garanto que me ensinaram muito.) Qual era o teu?", questiona na publicação.Muitos dos seus seguidores identificaram-se com os objetos, particularmente com o chinelo. Houve quem, todavia, notasse a falta da colher de pau.