Dolores Aveiro com leão de imitação

Dolores Aveiro, rainha do Instagram em Portugal, não quis deixar de mostrar a sua felicidade com a vitória do Sporting na Taça da Liga.





A mãe de Cristiano Ronaldo partilhou uma fotografia na sua casa na Madeira a segurar um leão de louça com as cores do clube onde o filho se formou, mas os internautas não deixaram de brincar com a fraca parecença com o verdadeiro leão do clube de Alvalade.