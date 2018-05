Presente no Brasil para apresentar o seu livro "Mãe Coragem", Dolores Aveiro foi muito solicitada pela imprensa brasileira, tendo-se desdobrado em entrevistas nas quais, para lá de enaltecer o percurso de Cristiano Ronaldo, também deixou elogios a Leo Messi. Já sobre Neymar... saiu um comentário peculiar."Ronaldo é humilde, respeita o próximo e é fiel a si próprio. Tem os pés no chão. Tem um pouco da minha mãe, porque sempre foi um lutador. Trabalhou sempre para ser o melhor. É um valor que sempre procurei transmitir. Estava no meu sangue. E filho é filho", referiu Dolores Aveiro, que deixou palavras positivas para Messi. "É um grande jogador. Claro que prefiro o meu filho, mas o Messi sempre me pareceu uma pessoa humilde e calma". Já em relação a Neymar... "Cheguei a conhecê-lo. Ele é um pouco mais extravagante, não? É a minha opinião, pelo menos", disse, entre risos.

Autor: Fábio Lima