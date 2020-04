No passado dia 3 de março, Dolores Aveiro sofreu um AVC isquémico, esteve internada mais de duas semanas, mas regressou a casa sem qualquer sequela. Um mês depois, a mãe de Cristiano Ronaldo assinala a data com uma mensagem de esperança.





"(Como assim avó !?? Já passou um mês que deste um susto a toda a gente!) E hoje um mês depois comemoro a vida, com boa energia e a acreditar num amanhã melhor! Vamos ficar todos bem! Beijos a todos", escreveu Dolores Aveiro no Instagram, fazendo alusão também à pandemia de coronavírus que já regista no Mundo mais de 53 mil mortos Recorde-se, a família de Ronaldo mudou-se para Madeira, logo depois do AVC sofrido por Dolores Aveiro, tendo prolongado a estadia mal foi detetado o primeiro caso de coronavírus na Juventus.