Dolores Aveiro viaja até Porto Santo

A mãe de Cristiano Ronaldo começou o fim de semana com uma viagem à ilha de Porto Santo. A bordo de um barco, a matriarca do clã Aveiro partilhou uma fotografia nas redes sociais em que revela o seu entusiasmo por visitar um dos seus locais de eleição no arquipélago da Madeira. De sorriso no rosto, Dolores surge descontraída e mostra que está a recuperar o seu estado de saúde. "Vou a caminho de Porto Santo. Bom fim de semana a todos", pode ler-se na legenda da fotografia.