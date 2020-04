Dolores e Elma Aveiro causam polémica com saída em dia de Páscoa

A mãe de Cristiano Ronaldo causou polémica com uma nova fotografia. Dolores queria desejar boa Páscoa aos fãs e fazer um apelo para que fiquem em casa em dias do novo coronavírus, mas saiu à rua para dizer isso. A matriarca do clã Aveiro, de 65 anos, teve um AVC há cerca de um mês e faz parte do grupo de risco. A fotografia tirada junto do Museu CR7, no Funchal, foi publicada no seu Instagram. Também a filha Elma saiu de casa neste domingo.