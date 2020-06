Dora Rodriguez quase foi presa

Dora Rodriguez arriscou ser presa no Dubai em abril, depois de ter ‘furado’ o confinamento imposto no Dubai, para fazer uma sessão fotográfica em roupa íntima. Finalista no concurso Miss Universo, estava a ser fotografada no deserto quando viu a polícia nas redondezas. “Só tive tempo de correr para o carro e acelerar dali para fora”, explicou a bela modelo canadiana, que aproveitou os dias de quarentena para manter a forma com rijos exercícios em casa.