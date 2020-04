É nos momentos de maior necessidade que vemos a fibra de que as pessoas são feitas. Douglas Costa e a companheira Nathalia Félix encheram um carro de mantimentos para ajudar as pessoas que mais estão a sofrer no Brasil devido à quarentena a que a Covid-19 obriga. "Acordámos hoje no meio de toda esta confusão com uma vontade e um desejo ainda maior de ajudar o próximo", escreveu o companheiro de Cristiano Ronaldo na Juventus.