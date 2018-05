A alegria com a vitória do Real Madrid na final da Liga dos Campeões fez com que a festa fosse muito além do Estádio Olímpico de Kiev, na Ucrânia. Segundo a CNN Turquia, o craque espanhol Marco Asensio conheceu a cantora e modelo londrina de origem albanesa Dua Lipa, convidada para atuar antes da final da Champions. De acordo com o canal de notícias, o casal foi visto a passear nas ruas da capital ucraniana em clima de grande cumplicidade e terá passado a noite juntos. No dia seguinte, o jogador e a sua equipa regressaram a Madrid.