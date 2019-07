Dwyane Wade gasta 100 mil euros em relógios de luxo para os seus funcionários

Dwyane Wade retirou-se da NBA no último verão e goza a vida, certamente bastante endinheirada. O jogador, que foi três vezes campeão, decidiu agradecer a dedicação dos seus empregados com uma prenda de luxo: ofereceu um relógio Rolex a cada um, tendo investido no total uma verba a rondar os 100 mil euros.





Wade com alguns dos funcionários Wade com alguns dos funcionários

A antiga estrela dos Miami Heat, de 37 anos, reuniu os seus funcionários num restaurante na Florida e surpreendeu-os com as prendas. O almoço também foi faustoso: houve ostras, polvo e ceviche de salmão com coco.