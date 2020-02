Eder declara-se à mulher

A família Lopes tem motivos para festejar… A mulher de Eder completou, ontem, mais um aniversário. A data foi assinalada pelo herói de Portugal no Euro’2016 através das redes sociais. "Obrigado por trazeres todos os ingredientes para tornar nossa vida mágica. És uma inspiração como mãe, mulher. O que nos dás desde que acordamos até adormecermos é maravilhoso. Cuidaremos de ti e te amaremos para sempre". A mensagem emocionou os admiradores do casal, que está à espera do segundo filho.