O anúncio foi feito por Sanne Lopes, a mulher do internacional português Eder Lopes, a jogar atualmente no Lokomotiv Moscovo. "Nos últimos três anos ou estive grávida ou a amamentar, ao mesmo tempo que me senti abençoada pelos meus dois rapazes. Tenho de admitir que me sinto feliz por não precisar de passar por tudo outra vez. Sinto-me completa com os meus filhos, não há mais gravidez para mim. É tempo de recuperar o meu corpo."