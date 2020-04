Colocado em lay-off por causa do novo coronavírus, Edmundo Rivotti cumpriu agora o sonho que há muito alimentava. O cantor, que já foi jornalista de Record e agora é chef no restaurante de um dos mais importantes hotéis de Dublin, na Irlanda, começou a gravar o seu primeiro disco a solo. ‘Outer Space (I Don’t Believe In)’, que já pode ser vista e ouvida no YouTube, é a canção que dá o tiro de partida para o álbum ‘The Truth’s Lies’.