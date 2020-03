Edurne Almargo: ela não perde uma

Edurne García Almargro, a bela loira cantora espanhola que jurou que em breve se casará com o craque do Manchester United David De Gea, tem-se mostrado muito animada e ocupada em casa. A beldade canta e dança a sair do banho com uma toalha colada ao corpo, faz exercícios em frente à televisão, lança desafios físicos para manter o corpo e a mente bem ocupados e capitaliza as redes sociais, que estão carregadinhas de cibernautas fechados em casa, para anunciar que dia 27 deste mês vai lançar o seu mais recente single "Lo que perdí al perderte", mais uma trova de amor.