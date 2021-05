Não terminou a polémica em volta da ‘marquise’ na casa de Cristiano Ronaldo. Elma e Kátia e Aveiro saíram em defesa do irmão, com a primeira a chamar "palhaçada de País" ao que está a acontecer. A segunda releva o donativo de CR7 à nova unidade de cuidados intensivos do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.