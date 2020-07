Em dia de jogo decisivo, Georgina 'motiva' Cristiano Ronaldo desta forma

Nas últimas semanas Cristiano Ronaldo e a namorada, Georgína Rodríguez, têm aproveitado as folgas do craque entre jogos da Juventus para relaxar a bordo do iate de luxo recentemente adquirido pelo português. E a modelo espanhola continua a partilhar, nas redes sociais, os momentos vividos pelo casal, na companhia das crianças.





Ao final da tarde desta quarta-feira, cerca de uma hora antes de mais um jogo da Juventus , frente ao Cagliari, Georgína publicou no Instagram uma fotografia de 'família' com a legenda "O que está destinado a acontecer, encontrará sempre uma forma única, mágica e maravilhosa de se manifestar", que pode ser interpredada como uma 'dica' de incentivo à luta de CR7 pelo título de melhor marcador da Serie A e da Bota de Ouro.